Врач Мельникова посоветовала россиянам съедать не более трех мандаринов в сутки

В течение суток рекомендуется съедать не более трех мандаринов. Таким советом с «Газетой.Ru»поделилась врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
По словам медика, суточная доза витамина С составляет 90 миллиграмм. Она пояснила, что в одном мандарине содержится примерно треть витамина от суточной дозы.
У некоторых людей мандарины могут спровоцировать аллергическую реакцию в виде крапивницы, ринита, конъюнктивита. С цитрусовыми необходимо быть осторожными людям с сахарным диабетом. Дело в том, что в мандаринах содержится много фруктозы, которая вызывает рост уровня глюкозы крови, написал сайт kp.ru.
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