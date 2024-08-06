Врач Мельникова: носовые кровотечения и нарушение зрения могут быть признаками ожирения печени
Гастроэнтеролог Евгения Мельникова перечислила симптомы неалкогольной жировой болезни печени. Данный недуг встречается у порядка 20-30% взрослого населения планеты, сообщила «Газета.ru».
По словам врача, при развитии патологии могут возникать сердечные боли. Некоторые пациенты сталкиваются с нарушением зрения, которое вызвано дефицитом витамина A.
К признакам ожирения печени медик отнесла носовые кровотечения и кровоподтеки на коже. Их появление объясняется снижением синтеза в клетках печени факторов свертывания крови.
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