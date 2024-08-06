Врач Мельникова: носовые кровотечения и нарушение зрения могут быть признаками ожирения печени

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова перечислила симптомы неалкогольной жировой болезни печени. Данный недуг встречается у порядка 20-30% взрослого населения планеты, сообщила «Газета.ru».

По словам врача, при развитии патологии могут возникать сердечные боли. Некоторые пациенты сталкиваются с нарушением зрения, которое вызвано дефицитом витамина A.

К признакам ожирения печени медик отнесла носовые кровотечения и кровоподтеки на коже. Их появление объясняется снижением синтеза в клетках печени факторов свертывания крови.

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте