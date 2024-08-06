Врач Мельникова: носовые кровотечения и нарушение зрения могут быть признаками ожирения печени

По словам врача, при развитии патологии могут возникать сердечные боли. Некоторые пациенты сталкиваются с нарушением зрения, которое вызвано дефицитом витамина A.

К признакам ожирения печени медик отнесла носовые кровотечения и кровоподтеки на коже. Их появление объясняется снижением синтеза в клетках печени факторов свертывания крови.