Врач Мельникова: частое употребление хурмы может привести к образованию «камня» в желудке

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, чем грозит частое употребление хурмы. Такое пристрастие порой приводит к образованию инородного тела в организме, сообщила эксперт в беседе с сайтом Здоровье Mail.ru .

По словам врача, за счет высокого содержания вяжущего вещества танина оранжевые плоды могут сформировать в желудке фитобезоары. Речь идет о так называемых волокнистых камнях. Они появляются из-за мякоти фрукта, которая не переварилась, пояснила специалист.

Медик отметила, что пищевые клубки способны вызывать постоянные тупые боли в эпигастральной области и чувство тошноты. Выявить проблему можно только с помощью эндоскопического исследования.