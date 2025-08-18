Врач Мелешина подчеркнула, что витамин А способен сохраняться в организме на ближайшие 3-5 месяцев

Есть мнение, что если летом активно употреблять фрукты, ягоды и овощи, то витаминов хватит на весь год. Life.ru обсудил этот вопрос с врачом-терапевтом консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мариной Мелешиной. Врач объяснила, какие витамины организм способен «запасать», а какие нужно пополнять постоянно.

«Наш организм по-разному усваивает разные витамины. Одни действительно могут накапливаться „про запас“, другие же требуют постоянного пополнения. Вот, например, витамин А (бета-каротин) способен сохраняться в организме на ближайшие три-пять месяцев», — рассказала Марина Мелешина.

Врач отметила, что придерживаться сбалансированного рациона нужно круглый год. Летом стоит есть больше овощей, ягод и фруктов, но рассчитывать, что это обеспечит организм витаминами на весь год, не стоит.

Также врач рекомендовала больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом. Она подчеркнула важность поддержания хорошего настроения и достаточного сна для укрепления иммунитета.