Врач Мелехова: отбеливающая зубная паста из масс-маркета может повреждать эмаль

Челюстно-лицевой хирург и стоматолог Вероника Мелехова поделилась с « Ридусом » информацией о потенциальных рисках использования некачественных зубных паст.

По словам эксперта, зачастую средства из масс-маркета с пометкой «отбеливающие» содержат абразивные вещества, которые могут привести к разрушению эмали зубов.

«Если мы говорим о премиальных линейках, то там абразивные частицы имеют сферическую форму, не царапают эмаль, и можно ими пользоваться на постоянной основе», — пояснила медик.

Мелехова посоветовала выбирать профилактические или сенситивные зубные пасты, чтобы избежать проблем с эмалью. Кроме того, врач напомнила о возможных аллергических реакциях на компоненты очищающего средства.