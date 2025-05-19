Врач Мелехова назвала «сомнительной историей» зубной имплант за 7500 рублей

Цены на услуги стоматологической имплантации варьируются весьма широко. Несмотря на то, что в последние годы популярность процедуры возросла, и расценки стали доступнее, разброс стоимости остается значительным, передала «Вечерняя Москва».

Врач Мария Мелехова обратила внимание на рекламные объявления, обещающие установку имплантов по цене 7500 рублей. Подобные предложения вызывают серьезные сомнения в надежности и качестве предоставляемых услуг.

«Это прямо очень сомнительная история. Большой вопрос, что это будут за импланты, какого качества и какие есть гарантии», — предупредила медик.

По словам эксперта, реальная цена полного комплекса работ по восстановлению зуба стартует от 50 тысяч рублей и может доходить до 150–200 тысяч рублей. Эта сумма включает не только сам имплант, но и квалификацию врача, выполняющего процедуру.