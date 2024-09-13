Врач Мелехин: категорически нельзя измерять сон в часах

Кандидат психологических наук и сомнолог Алексей Мелехин заявил, что сон категорически нельзя измерять в часах. Важна не продолжительность ночного отдыха, а его качество, отметил медик в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По его словам, общего рекомендованного времени попросту нет. Каждый человек имеет индивидуальный хронотип, а также свои циркадные ритмы, которые зависят от множества факторов, пояснил врач.

При оценке качества сна, добавил эксперт, необходимо обратить внимание на самочувствие утром. Значение имеет и то, как часто происходит пробуждение ночью, добавил «ФедералПресс».