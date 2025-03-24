Врач Мелехин: хруст суставов на тренировке может быть нормой

Хруст суставов во время занятий спортом не всегда говорит о патологии. В данном случае причиной может быть особенность костей. Об этом рассказал спортивный врач Илья Мелехин в беседе с радиостанцией Sputnik .

Если кроме хруста нет других симптомов, а обследования, например рентген или УЗИ, ничего не показали, то все в порядке, заверил медик.

«Патология — это когда есть воспаление суставов, артрит, артроз, что-то еще», — пояснил специалист.

Мелехин отметил, что зачастую хруст возникает из-за ошибок при тренировке. Так, неправильно поднимать штангу без разминки. Сначала нужно разогреться — походить на дорожке, растянуть мышцы, а уже потом приступать к основным упражнениям, заявил Мелехин.