Врач Мексина предупредила, что жизнь в стерильной среде может ослабить иммунитет

Разнообразная микрофлора, не отличающаяся стерильностью, помогает поддерживать иммунитет. В результате заражения люди болеют реже, но это не повод игнорировать гигиену. Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Life.ru поделилась причинами учащения случаев отравлений.

По словам эксперта, использование обеззараживающих средств не является обязательным. Руки следует мыть обычным мылом, особенно после посещения туалета, перед едой и приготовлением пищи. Важно не забывать о правилах хранения продуктов питания.

«Руки должны мыть обычным мылом. Главным образом руки мыть после туалета, перед едой, перед приготовлением пищи, не хранить долго продукты питания. Это самые главные аспекты», — подчеркнула Мескина.

Инфекционист отметила, что во время пандемии люди чаще пользовались санитайзерами из-за повышенной вероятности заражения. Однако организм человека не приспособлен к стерильной жизни: для поддержания иммунитета необходимо, чтобы некоторое количество микробов из окружающей среды попадало в организм.

Постоянная тренировка иммунитета в какой-то степени приносит пользу. Однако жизнь в стерильной среде может ослабить иммунную систему. Именно поэтому после частого использования санитайзеров во время пандемии сейчас можно наблюдать учащение случаев отравлений.