Врач Медведева посоветовала SMAS-лифтинг, чтобы подтянуть кожу после похудения

Современная медицина предлагает множество методов для улучшения состояния кожи, особенно с ее обвисанием после стремительной потери веса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог и тренер Учебного центра «МСТ» Кристина Медведева.

Она отметила, что наиболее эффективным способом подтяжки кожи, которая обвисает после снижения веса, являются аппаратные процедуры, способствующие стимуляции выработки коллагена и эластина.

Одним из проверенных методов подтяжки для лица и тела является SMAS-лифтинг с использованием технологии Utims A3.

Эта процедура основана на фокусированном ультразвуке, который активирует выработку собственного коллагена и эластина. Аппарат воздействует на дерму и слой подкожного жира, помогая сократить пустоты, возникающие из-за уменьшения объема жировых клеток в результате похудения.

Для достижения результата процедуру достаточно делать всего раз в год, при этом эффект будет нарастать в течение первых шести месяцев, добавила врач.