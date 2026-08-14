Врач Матвеев указал на ранние признаки камней в желчном пузыре

Врач-эндоскопист Михаил Матвеев сообщил, что камни в желчном пузыре могут долго не вызывать сильной боли, передает «Лента.ру» .

Матвеев заметил, что на ранних стадиях заболевание не всегда вызывает сильную боль. Среди возможных симптомов он назвал тяжесть в правом подреберье после жирной или жареной пищи, а также ноющую боль с отдачей в плечо, лопатку или спину.

«Подобные симптомы обычно появляются задолго до развития осложнений и списываются на особенности питания. Поэтому камни в желчном, как правило, диагностируют уже после приступа желчной колики — интенсивной боли в правом боку. Такое состояние может сопровождаться тошнотой, многократной рвотой и повышением температуры», — объяснил Матвеев.

Врач предупредил, что закупорка желчных протоков может привести к острому холециститу и панкреатиту. Эти воспалительные заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы опасны для жизни, пишет aif.ru.