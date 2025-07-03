Врач Матвеев рекомендовал использовать шлем во избежание травм при падении ребенка с велосипеда

Летний сезон, который ассоциируется с отдыхом и развлечениями, также характеризуется увеличением числа детских травм. В Туле в 2024 году детский травмпункт принял более 18 тысяч юных пациентов. Летом, в период наибольшей физической активности, в медучреждение ежедневно обращаются от 65 до 100 детей, сообщила Тульская Служба Новостей .

По словам травматолога-ортопеда Ивана Матвеева, большинство травм дети получают во время занятий спортом: падения с велосипедов, самокатов, роликов. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо строго соблюдать правила безопасности и использовать защитные средства, включая шлем.

Важной частью профилактики является обсуждение с ребенком правил дорожного движения и объяснение опасности использования наушников во время передвижения. Одежда должна быть яркой и со светоотражающими элементами, а в темное время суток на велосипеде или самокате следует установить фонарь.

«Купаться и плавать необходимо в специально отведенных для этого местах, не заплывать за буйки, все делать строго под контролем и присмотром родителей. Если это какой-то спорт, инструктор должен осуществлять надзор за ребенком. Самовольно дети не должны посещать никакие места для плавания», — отметил врач.

Матвеев рекомендовал обращать внимание на жалобы ребенка и его состояние. Тульский детский травмпункт на улице Бондаренко работает круглосуточно и всегда готов оказать экстренную помощь юным пациентам. Врач подчеркнул, что детские травмы могут иметь серьезные последствия в будущем, поэтому важно соблюдать правила безопасности.