Дешевая стеклоомывающая жидкость может содержать метанол, способный вызвать тяжелое отравление, поражение нервной системы и потерю зрения. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт и гастроэнтеролог Артем Мацола.

Дешевая стеклоомывающая жидкость может содержать метанол — токсичный спирт, способный вызвать тяжелое отравление, повреждение нервной системы и даже потерю зрения, отметил специалист.

По словам Мацолы, метанол — сильнейший яд, который даже в минимальных количествах приводит к необратимым повреждениям центральной нервной системы и зрительного нерва. Определить опасный состав по запаху невозможно: метиловый спирт пахнет почти так же, как этиловый, пишет сайт «7Дней».

Врач рекомендовал покупать омывайку только в официальных торговых точках и избегать жидкостей без опознавательных знаков состава или тех, что продаются вдоль дороги за 100–150 рублей.

«Качественный продукт по такой цене быть не может, и вероятность наличия там метилового спирта достаточно высока», — заключил Мацола.