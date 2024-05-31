Врач Мацкевич: метеозависимость не имеет четкой доказательной базы

Метеозависимость не относится к категории заболеваний. Как явление она не имеет четкой доказательной базы. Об этом рассказала терапевт Надежда Мацкевич в беседе с Life.

Однако некоторые люди все же ощущают изменения в магнитных полях. По словам врача, более подвержены неприятному состоянию пожилые люди и пациенты с хроническими недугами. Среди симптомов — слабость, боль в суставах, вспышки агрессии.

В такие периоды стоит уделить особое внимание режиму дня и физическим нагрузкам, посоветовала эксперт.

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