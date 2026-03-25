Врач Матюхин заявил, что исправление прикуса помогает сократить расходы на лечение зубов
Главный врач стоматологической клиники Максим Матюхин заявил РИАМО, что аномалии положения зубов могут привести к хроническим воспалениям в полости рта из-за затрудненного ухода за ними.
По словам специалиста, зубы, которые расположены неправильно и имеют неверную ориентацию, необходимо корректировать. Он подчеркнул, что без профессиональной помощи очистить некоторые участки полости рта невозможно.
«Исправление прикуса — это тоже способ сэкономить в будущем», — подчеркнул врач.
Он также отметил, что при соответствующей проблеме идет неправильная обработка пищевого комка, добавила газета «Петербургский дневник».