Врач Матюхин заявил, что исправление прикуса помогает сократить расходы на лечение зубов

Главный врач стоматологической клиники Максим Матюхин заявил РИАМО , что аномалии положения зубов могут привести к хроническим воспалениям в полости рта из-за затрудненного ухода за ними.

По словам специалиста, зубы, которые расположены неправильно и имеют неверную ориентацию, необходимо корректировать. Он подчеркнул, что без профессиональной помощи очистить некоторые участки полости рта невозможно.

«Исправление прикуса — это тоже способ сэкономить в будущем», — подчеркнул врач.

Он также отметил, что при соответствующей проблеме идет неправильная обработка пищевого комка, добавила газета «Петербургский дневник».