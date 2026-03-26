Врач Матюхин указал на опасность смещения зубов у ребенка во время смены прикуса

Главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин рассказал РИАМО , что смещение зубов у ребенка во время смены прикуса может сигнализировать о формировании патологического прикуса.

Врач советует родителям внимательно наблюдать за детьми в период смены молочных зубов на постоянные. Если родители заметят, что зубы «сложились домиком», это повод обратиться к ортодонту, написал «Петербургский дневник».

По словам специалиста, аномалии прикуса часто связаны с зубами мудрости. Когда в челюсти нет достаточно места, они давят на соседние зубы, смещая весь ряд и изменяя форму зубной дуги. Это может привести к проблемам не только с зубами, но и с жевательной мускулатурой, челюстями и височно-нижнечелюстными суставами.