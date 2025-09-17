Врач Маслиев указал на серьезность синдрома хронической усталости

Кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной и продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев указал на серьезность синдрома хронической усталости в беседе с «Известиями» .

«Главная особенность СХУ — длительность и упорство симптомов. Если после отдыха, отпуска или даже длительного сна силы не возвращаются, если слабость держится неделями и месяцами, если малейшие нагрузки вызывают ощущение полного истощения, речь уже может идти не о переутомлении, а о синдроме хронической усталости», — отметил специалист.

Среди симптомов СХУ выделяются головные боли, бессонница или чрезмерная сонливость, боли в мышцах и суставах, проблемы с пищеварением. Важный маркер — снижение когнитивных функций.

Маслиев подчеркнул комплексность причин СХУ: «На первый план выходят стресс, нарушение циркадных ритмов, эмоциональное выгорание. Но СХУ — это не только „психология“, он имеет и физиологические основы: сбой в работе иммунной системы, гормональные нарушения, иногда последствия инфекций или приема препаратов».

Для лечения врач рекомендовал полноценный сон, умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание. В сложных случаях необходимо обратиться за медицинской помощью к терапевту, неврологу, эндокринологу или психотерапевту.