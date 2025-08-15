Врач Маслиев отметил, что исчезновение лунок на ногтях может указывать на дефицит витамина В12

Лунки на ногтях могут быть индикатором определенных заболеваний, однако их отсутствие не всегда указывает на патологию. У детей такие лунки могут формироваться позже, а у некоторых людей они не появляются из-за индивидуальных особенностей. Кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что исчезновение лунок может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, гормональных нарушениях или дефиците витамина В12.

По словам эксперта, при анемии или лейкозе нарушается микроциркуляция крови, из-за чего питательные вещества не поступают к ногтевым пластинам. Внешние проявления этих заболеваний различаются: при анемии наблюдается бледность кожных покровов, слабость и головокружения, а при лейкозе увеличиваются лимфоузлы и возникают периодические кровотечения.

Доктор также отметил ухудшение состояния кожи, выпадение волос и повышенную утомляемость как дополнительные симптомы, требующие внимания. Все эти заболевания лечатся по-разному, поэтому нет смысла самостоятельно ставить себе диагноз по ногтям — при подобных изменениях необходимо обратиться к специалисту, подчеркнул Маслиев.