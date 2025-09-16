Врач Маслиев назвал стресс одним из факторов, провоцирующих СРК

«При чистом СРК анализы скорее всего покажут отсутствие аномалий, и это как раз является индикатором того, что у пациента именно СРК, а не, например, инфекционное заболевание», — отметил специалист.

Среди основных факторов, провоцирующих СРК, Маслиев назвал стресс, нарушение режима питания, недостаток сна и физическое переутомление. Он подчеркнул, что для снижения проявлений синдрома важно не только скорректировать питание, но и нормализовать сон, отрегулировать физическую активность и улучшить психоэмоциональное состояние.