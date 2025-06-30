Врач Маруфиди предупредила, что алкоголь приводит к разрушению зубной эмали

Кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди рассказала в интервью радио Sputnik о негативном влиянии алкогольных напитков на здоровье полости рта.

По словам доктора, безопасных для зубов и десен алкогольных напитков не существует. Алкоголь, будь то крепкий напиток, вино, пиво или сидр, является продуктом брожения сахара и может провоцировать развитие различных патологий.

«В первую очередь, это — результат брожения сахара, содержащегося как во фруктах, так и в овощах, и в зернах. В результате брожения появляются кислотные соединения, которые являются причиной распространения бактерий и, естественно, провоцируют развитие кариеса, различные эрозии и заболевания десен», — пояснила Маруфиди.

Кроме того, алкоголь обладает сосудорасширяющим эффектом, который может приводить к различным заболеваниям полости рта. Регулярное употребление спиртных напитков делает зубы хрупкими, они начинают крошиться, а на эмали появляются трещины, предупредила стоматолог.