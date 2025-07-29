Врач Маруфиди назвала запах изо рта у ребенка симптомом грибковых инфекций

Неприятный запах изо рта у ребенка может быть вызван разными причинами — как неправильным уходом за полостью рта, так и заболеваниями. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди в беседе с « Газетой.ru ».

Среди возможных причин врач выделила кариес, воспаление десен, лор-заболевания (синусит, тонзиллит, ларингит, бронхит), нерегулярную чистку зубов.

«Также запах может быть связан с нездоровым питанием, нарушениями в работе пищеварительной системы, болезнями желудка и кишечника», — добавила медик.

По ее словам, неприятный запах способны вызывать грибковые инфекции, избыточный рост бактериальной флоры на языке, аллергические реакции, вирусные заболевания, такие как паротит (свинка). Как отметила Маруфиди, проблемы с почками проявляются аммиачным запахом, а диабет — ацетоновым. Болезни печени вызывают сладковатый запах, напоминающий сырую говяжью печень.