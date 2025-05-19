Врач Мартынов отнес нарушение метаболизма к последствиям недосыпа

Ночной отдых меньше пяти часов в сутки может негативно сказаться на памяти, способности концентрироваться и скорости реакции. Об этом сообщил невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА «Новости» .

По словам врача, кратковременный сон создает стрессовое состояние для организма, способствуя повышению уровня гормона стресса — кортизола, а также негативно влияя на метаболизм. Вследствие этого ослабляется иммунная система и снижается общая работоспособность. Более того, нехватка полноценного отдыха отрицательно сказывается на деятельности головного мозга, вызывая признаки, схожие с состоянием алкогольного опьянения.

Вред от недосыпа накапливается постепенно, и за выходные восстановить силы не получится. Специалист подчеркнул: чтобы сохранить здоровье, нужен регулярный полноценный отдых, добавил «Сiбдепо».