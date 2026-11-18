Антидепрессанты могут купировать хроническую и нейропатическую боль, воздействуя на передачу серотонина и норадреналина. Об этом рассказал клинический психолог ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Игорь Мартынов, сообщает РИАМО .

«Боль — это не только сигнал о каком-либо повреждении, но еще и процесс, в котором участвует нервная система: она получает, обрабатывает и регулирует болевые сигналы», — пояснил Мартынов.

По его словам, при хронических состояниях механизмы регуляции нарушаются, а антидепрессанты влияют на передачу серотонина и норадреналина, участвующих в подавлении болевых импульсов. Обычные противовоспалительные средства помогают при воспалении, но могут быть бесполезны при сбоях в обработке сигналов нервной системой. Тревога и нарушения сна усиливают страдания, но это не означает, что симптомы вымышлены, пишет «ФедералПресс».