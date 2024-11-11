Врач Мартюшев-Поклад: при дефиците витамина D нарушается работа нервной и эндокринной систем

Ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад перечислил последствия дефицита витамина D в организме. Об этом сообщил RT .

По словам врача, витамин D — предшественник важнейшего гормона кальцитриола. Именно он играет важную роль в процессе выработки энергии.

«При недостатке витамина D в первую очередь нарушается работа „энергозатратных“ органов и тканей: нервной системы, иммунной системы, эндокринной системы», — пояснил медик.

Он также отметил, что из-за нехватки солнца состояние может ухудшиться. Так, с приходом осени некоторые наблюдают у себя депрессию и обострение хронических болезней.