Врач Мартиросян объяснила, что бесплодие ставится исключительно опытным путем

Репродуктолог ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, кандидат медицинских наук Яна Мартиросян в эфире радиостанции « Говорит Москва » рассказала, как распознать бесплодие у женщин.

Как пояснила врач, одним из признаков бесплодия может быть отсутствие беременности при активной половой жизни без контрацепции.

«Бесплодие — это клинический диагноз, который ставится исключительно опытным путем», — отметила Мартиросян.

По ее словам, если женщина младше 35 лет в течение года не может забеременеть, ей могут поставить диагноз «бесплодие». То же самое касается и пациенток старше 35 лет, только срок сокращается до шести месяцев.