Врач Маршинцева: отказ от соленых продуктов может отсрочить развитие гипертонии

Здоровый образ жизни играет ключевую роль в предотвращении развития гипертонии. Рекомендациями по профилактике этого заболевания поделилась врач-кардиолог Юлия Маршинцева в интервью сайту «Москва 24».
Специалист отметила, что при наличии случаев гипертонии в семье необходимо начинать следить за состоянием сосудов с 40 лет. В отличие от гипертонии у молодых людей, которая может быть связана с гормональными нарушениями или заболеваниями почек, возрастная гипертония часто обусловлена генетической предрасположенностью, передает «Свободная пресса».
Чтобы не допустить развития болезни, кардиолог рекомендовала сбросить лишний вес, ограничить потребление соли и заняться спортом.
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