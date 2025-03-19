Врач Маршинцева: головокружение и внезапная головная боль — признаки микроинсульта

Внезапная головная боль, кратковременная потеря зрения, расстройства речи, а также онемение или покалывание в одной половине тела — все это может указывать на развитие микроинсульта. Об этом сообщила врач-кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с «Москвой 24».
По словам доктора, это состояние называется транзиторная ишемическая атака. При нем затрудняется кровоснабжение определенной доли мозга, что приводит к головокружению и головным болям, отметил сайт aif.ru.
Причинами микроинсульта бывают сосудистые аномалии, образование бляшек или высокое артериальное давление. Чтобы снизить риск, кардиолог советует вести здоровый образ жизни, контролировать уровень холестерина и артериальное давление, проходить обследование сосудов головного мозга и шеи.
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