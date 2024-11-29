Врач Марнова: во время отказа от сосудосуживающих капель нужно использовать сильносоленые спреи

Чтобы побороть зависимость от сосудосуживающих капель для носа, необходимо в это время использовать слабосоленые гипертонические спреи. Таким советом с россиянами поделилась врач-отоларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова, передала «Вечерняя Москва».

Как написала газета «Петербургский дневник», только за 2023 год российские аптеки продали 5,07 миллиарда упаковок подобных лекарств на сумму 1,44 триллиона рублей.

У некоторых людей есть сильная зависимость от капель, они не помогут перестать ими пользоваться из-за постоянной заложенности носа, пояснила Марнова. Она призвала использовать не только солевые растворы, но и следить за влажностью в помещении, в котором вы находитесь длительное время. Кроме того, в аптеке можно приобрести специальные наклейки на нос, которые расширяют ноздри, добавила медик.