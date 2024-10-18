Врач Марнова рассказала, что можно есть мороженое при больном горле

Оториноларинголог Светлана Марнова поделилась мнением о том, можно ли есть мороженое при болях в горле. Об этом она рассказала «Газете.Ru» .

Она отметила, что, хотя мороженое не может устранить инфекцию, исследования показывают, что оно помогает снизить интенсивность боли. По ее словам, болезненные ощущения в горле часто вызваны вирусами или бактериями, и для одних людей облегчение приносит мороженое, а для других — чай с медом.

Эксперт рекомендовала полагаться на собственные ощущения при выборе метода облегчения, добавил RT.