Врач Марнова рассказала, что можно есть мороженое при больном горле

Оториноларинголог Светлана Марнова поделилась мнением о том, можно ли есть мороженое при болях в горле. Об этом она рассказала «Газете.Ru».
Она отметила, что, хотя мороженое не может устранить инфекцию, исследования показывают, что оно помогает снизить интенсивность боли. По ее словам, болезненные ощущения в горле часто вызваны вирусами или бактериями, и для одних людей облегчение приносит мороженое, а для других — чай с медом.
Эксперт рекомендовала полагаться на собственные ощущения при выборе метода облегчения, добавил RT.
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