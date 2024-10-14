Врач Марнова: промывание носа солевыми растворами поможет улучшить самочувствие при насморке

Одна из самых распространенных причин насморка кроется в вирусных инфекциях. Их также может сопровождать заложенность, стекание слизи по глотке и выделения из носовых пазух, сообщила ЛОР-врач сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова в беседе с «Газетой.Ru».
Она отметила, что насморк длительностью свыше 7-10 дней с температурой тела от 38 градусов является поводом для оперативного обращения к врачу.
Для самостоятельного улучшения самочувствия рекомендуется промывать нос с помощью солевых растворов или использовать сосудосуживающие капли не более 7 дней. Остальное лечение назначает профильный специалист по совокупности всех симптомов болезни.
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