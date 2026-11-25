Прием пищи перед сном способствует накоплению висцерального жира. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила доктор медицинских наук, профессор, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52 Татьяна Маркова.

Маркова объяснила, что ужин должен быть не позднее 19:00, так как ночью инсулин запасает съеденное в виде висцерального жира. Людям с индексом массы тела больше 25 она посоветовала сократить порции вдвое: съедать два сырника вместо трех, класть одну ложку сметаны вместо двух, а за обедом выбирать только первое или только второе блюдо.

На ужин Маркова рекомендовала убрать из рациона компот, торт и один кусок хлеба.