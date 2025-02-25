Врач Маркова: интервальное голодание может обернуться замедлением метаболизма

Эндокринолог Татьяна Маркова выразила опасения по поводу замедления метаболизма у сторонников интервального голодания. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, редкие приемы пищи могут заставить организм накапливать питательные вещества, ведь благодаря эволюции организм способен откладывать полученные калории про запас.

«Человек берет и, допустим, часов 20 подряд не ест. Те гены, которые на всякий случай сохраняют энергию, они сидят и думают: „Так, еды не поступает, значит, если через 20 часов хотя бы кусочек хлебушка попадет в желудок, из этого кусочка хлебушка надо 80% всосать, чтобы все это отложить про запас“», — пояснила врач.

Результатом, отметила медик, и станет замедление обмена веществ. Она также подчеркнула, что ожирение не всегда связано со слабой волей. Зачастую такая проблема носит психологический характер и требует медикаментозного лечения.