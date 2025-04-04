Нутрициология как наука о питании вызывает много споров в экспертном сообществе. Некоторые специалисты сомневаются в компетентности нутрициологов, другие видят в них помощников.

Макиша подчеркнула: нутрициолог помогает человеку разобраться с едой, понять, какие продукты полезны и как правильно составлять рацион. Однако он не работает с пищевым поведением и не может давать рекомендации по анализам или назначать добавки. Его задача — научить клиента сбалансированному питанию.

Врач-диетолог также дала советы, в каких случаях стоит обращаться к нутрициологу, а в каких — к диетологу-психотерапевту. Если проблема в отсутствии знаний по питанию, то первый шаг — это обращение к нутрициологу. Но если человек уже многое знает о правильном питании, но не может сбросить вес, тогда ему нужна помощь диетолога-психотерапевта.