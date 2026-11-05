Врач Мареева рассказала об опасных ошибках при использовании небулайзера

Неправильный уход за небулайзером может привести к попаданию в дыхательные пути опасных бактерий и грибков. Об этом сообщила терапевт Варвара Мареева, передает «Пятый канал» .

Врач Мареева предупредила, что на деталях небулайзера скапливаются опасные бактерии — от стафилококка до синегнойной палочки. Их попадание в дыхательные пути грозит тяжелой пневмонией, абсцессами и сепсисом, пишет сайт «7Дней».

Чтобы избежать инфекции, аппарат нужно тщательно мыть и сушить. После ингаляций гормонами следует полоскать рот, а после маски — умываться.

Вдыхать минеральную воду через небулайзер бесполезно, а эфирные масла добавлять опасно — это может привести к тяжелой масляной пневмонии и фиброзу легких. Для процедур подходят только специальные аптечные растворы.