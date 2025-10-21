Врач Марченко отметила, что аптечная косметика зачастую эффективнее люксовых кремов

Высокая стоимость косметики не всегда свидетельствует о ее эффективности. О причинах такой ситуации рассказала врач-косметолог сети клиник «СМ-Косметология» Руслана Марченко в интервью «Газете.Ru» .

По словам специалиста, цена косметического средства складывается из множества факторов: состав, технология производства, упаковка, реклама и логистика. Часто стоимость повышается за счет активных компонентов, но это не всегда гарантирует лучший результат.

«Часть конечной цены складывается не только из формулы, но и из внешнего оформления», — подчеркнула косметолог.

Аптечная косметика, или космецевтика, часто оказывается более рациональным выбором из-за клинически проверенного состава и гипоаллергенной формулы. Активные компоненты в ней могут работать эффективнее, чем в люксовых кремах, при этом риск раздражения кожи значительно ниже, добавила Марченко.