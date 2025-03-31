Врач Мануйленко: скрининги помогают выявлять тяжелые болезни у новорожденных

Пренатальные и неонатальные скрининги позволяют диагностировать заболевания у младенцев и начать своевременное лечение. Об этом рассказала главный внештатный специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Нижегородской области Ольга Мануйленко в интервью сайту «Время Н» .

Доктор отметила, что обследование проводится для выявления наследственных и врожденных патологий. Врач подчеркнула важность пренатального скрининга, проводимого трижды во время беременности. Исследование направлено на выявление хромосомных нарушений и врожденных аномалий.

С 2023 года в России введен расширенный неонатальный скрининг, охватывающий 36 наследственных заболеваний, включая муковисцидоз и СМА. Это позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии и начать необходимое лечение, резюмировала Мануйленко.