Врач Мануйленко: скрининги помогают выявлять тяжелые болезни у новорожденных

Пренатальные и неонатальные скрининги позволяют диагностировать заболевания у младенцев и начать своевременное лечение. Об этом рассказала главный внештатный специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Нижегородской области Ольга Мануйленко в интервью сайту «Время Н».
Доктор отметила, что обследование проводится для выявления наследственных и врожденных патологий. Врач подчеркнула важность пренатального скрининга, проводимого трижды во время беременности. Исследование направлено на выявление хромосомных нарушений и врожденных аномалий.
С 2023 года в России введен расширенный неонатальный скрининг, охватывающий 36 наследственных заболеваний, включая муковисцидоз и СМА. Это позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии и начать необходимое лечение, резюмировала Мануйленко.
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