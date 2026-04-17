Врач Манци сообщил, что алкоголь и мясо провоцируют неприятный запах изо рта
Некоторые продукты могут быть причиной появления неприятного запаха изо рта. Подробнее рассказал стоматолог Луис Аугусто Манци, сообщил Infox.ru.
По словам врача, чеснок и лук — основные виновники этой проблемы. Они содержат летучие соединения, которые всасываются в кровь и затем выводятся через легкие, создавая характерный аромат. Кроме того, употребление мясных блюд, богатых белком, может усиливать неприятный запах.
К факторам риска относятся молочные изделия и сладости. Последние создают благоприятную среду для размножения бактерий, вызывающих запах. Кофе и алкоголь тоже негативно влияют на ситуацию, поскольку уменьшают слюноотделение, необходимое для естественного очищения полости рта.