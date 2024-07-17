Врач Мансурова: на ранних стадиях рака пациент не меняется внешне

Многие считают, что при онкологическом заболевании люди теряют в весе и выглядят истощенно. Однако при раннем выявлении опухоли внешний вид пациента не изменяется, сообщила врач-онкопсихолог Ирина Мансурова в беседе с Life.

По словам специалиста, методы лечения рака зависят от вида опухоли и от стадии заболевания. Болезненным человек выглядит, как правило, на последних стадиях. При этом важное значение имеет то, какая химиотерапия назначена и какое количество курсов.

Если пациент хорошо физически развит, у него нет хронических заболеваний и рак выявили рано, в течение двух месяцев он возвращается к обычной жизни, отметила Мансурова.