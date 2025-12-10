Врач Мановска отметила, что при умеренном потреблении матча не влияет на уровень железа в организме

Терапевт Елена Мановска в интервью с Lenta.ru поделилась мнением о популярной в России напитке — матче. Врач подчеркнула, что при умеренном потреблении матча не влияет на уровень железа в организме, однако отметила наличие в ней аминокислоты L-теанин и антиоксидантов полифенолов. Эти компоненты могут временно снижать усвоение железа из растительной пищи.

Мановска советует с осторожностью относиться к матчу людям с диагностированной анемией или тем, кто придерживается растительной диеты. Важно разумно сочетать употребление напитка с приемами пищи, написала «Свободная пресса».

Несмотря на потенциальные риски, терапевт обратила внимание на полезные свойства матча. Напиток помогает поддерживать концентрацию внимания, защищает клетки от окислительного стресса и способствует снижению уровня стресса.

