Врач Манохина: избыточное употребление белка негативно отражается на здоровье

Суточная норма потребления белка различается в зависимости от пола: мужчинам рекомендовано употреблять 75–114 граммов белка ежедневно, а женщинам — 60–90 граммов. Эту информацию привела нутрициолог и педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Федерального бюджетного учреждения науки Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина в комментарии изданию «Газета.Ru» .

По словам врача, индивидуальный расчет необходимого количества белка базируется на нескольких ключевых факторах: возрасте, массе тела, уровне физической активности и наличии хронических заболеваний. Для точного определения индивидуальной потребности в белке специалисты советуют пользоваться специальными онлайн-калькуляторами и мобильными приложениями, написали «Известия».

Манохина также напомнила, что длительное потребление избытка белков негативно отражается на здоровье, повышая риск возникновения серьезных патологий, таких как ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и даже рак.