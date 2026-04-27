Врач Манина отнесла березу и орешник к самым опасным аллергенам весной

Весна — время, когда многие сталкиваются с неприятными симптомами аллергии. Аллерголог-иммунолог Ирина Манина рассказала «Газете.ru» о самых агрессивных аллергенах.

По словам врача, самым распространенным в России считается береза. Ее пыльца очень мелкая и может переноситься ветром на сотни километров.

«Береза — наше национальное дерево, и именно на нее реагирует большая часть весенних аллергиков», — отметила медик.

Она добавила, что вторым по значимости аллергеном является лещина (орешник). Контакт с этим деревом может вызвать мощные реакции: от крапивницы до отека Квинке и анафилаксии. Замыкает тройку лидеров ольха — она зацветает первой, как только сходит снег.