Врач Мангус посоветовала заменить тесную одежду в морозы на многослойные варианты

Сибирь сковали аномальные холода, в отдельных регионах температура опускается ниже −40 градусов. Врач-терапевт Инесса Мангус поделилась с « ФедералПресс » рекомендациями, как не допустить переохлаждения и обморожений.

Специалист посоветовала одеваться многослойно: трикотажная футболка, кофта из натуральных волокон, свитер и теплый пуховик или шуба. Важно, чтобы одежда не была тесной, иначе она нарушит циркуляцию крови.

«Если говорить про обувь, то она тоже не должна быть тесной, и желательно выбирать модели не из кожи», — отметила медик.

По ее словам, в ожидании общественного транспорта на остановке нельзя стоять на одном месте, необходимо двигаться. Если на улице нет теплой остановки, можно зайти в магазин и немного согреться.