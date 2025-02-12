Врач Маневич: при лечении отита важно поддерживать дома нормальную влажность

Оториноларинголог Игорь Маневич указал на необходимость поддержания оптимального уровня влажности в помещении при лечении отита. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, отклонение от показателя в 40-60% может негативно сказаться на самочувствии пациента. Так, сухой воздух отрицательно влияет на состояние кожи и слизистых оболочек, облегчая проникновение вирусов и бактерий в организм.

«Высокая влажность, особенно в сочетании с высокой температурой воздуха, приводит к ухудшению общего состояния, возникновению слабости. Длительное воздействие этого фактора способствует снижению иммунитета», — добавил медик.

Кроме того, для эффективного лечения отита, заявил эксперт, следует избегать раздражающих факторов для носоглотки, отказаться от курения и нахождения в местах с химическими запахами.