Врач Мамедгусейинова предупредила о связи высокого давления и болезней щитовидки

Высокое артериальное давление далеко не всегда свидетельствует о наличии самостоятельного заболевания. Об этом рассказала врач и ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского ИКМ Пироговского университета Севинч Мамедгусейинова в беседе с «Газетой.ru» .

По словам эксперта, нарушения функций щитовидной железы, такие как тиреотоксикоз и гипотиреоз, а также расстройства паращитовидных желез, способны приводить к повышению артериального давления.

«Частой причиной симптоматической гипертонии являются и заболевания надпочечников. К ним относятся феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна), синдром Кушинга и некоторые генетические формы гиперактивации надпочечников», — предупредила медик.

Еще одним важным фактором возникновения повышенного давления является нарушение функционирования гипофиза, играющего ключевую роль в регуляции гормонального фона.