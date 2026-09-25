Врач Маматов перечислил семь осенних привычек, которые разрушают иммунную систему

Врач восстановительной медицины Алексей Маматов перечислил семь осенних привычек, которые разрушают иммунную систему. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что главной угрозой является хронический недосып. Он повышает нервное напряжение и часто компенсируется кофеином, который лишь усугубляет проблему.

Второй фактор — постоянный стресс, удерживающий организм в режиме мобилизации и мешающий восстановлению. Ситуацию ухудшает снижение физической активности: осенью люди меньше гуляют, что ослабляет тело. Четвертым врагом иммунитета медик назвал избыток алкоголя. В холодное время года некоторые употребляют его чаще для согревания или расслабления, однако спиртное не заменяет полноценный отдых и дополнительно портит сон, пишет «Взгляд».

Среди других вредных факторов врач выделил избыток сладкого и ультрапереработанной пищи, а также привычку игнорировать симптомы заболеваний на ранних стадиях.