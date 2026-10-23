Врач Маматов назвал пять продуктов для поддержки иммунитета осенью

Врач-невролог Алексей Маматов в беседе с «Газетой.Ru» перечислил пять продуктов, которые помогут поддержать иммунитет осенью. В список вошел болгарский перец — доступный источник витамина C, необходимого для нормальной работы иммунитета и поддержания защитных барьеров.

На втором месте — жирная рыба: лосось, сельдь и скумбрия содержат витамин D и омега-3, а также обеспечивают организм полноценным белком. Яйца врач назвал источником белка, витаминов группы B и селена, пишет НСН.

Квашеные овощи могут быть частью рациона с ферментированными продуктами, но не заменят обычные и белок. Замыкают список орехи и семена — они богаты цинком, магнием, витамином E и ненасыщенными жирами, а цинк необходим для работы врожденного и адаптивного иммунитета.

По мнению врача, говорить о продуктах, которые «поднимают иммунитет», — упрощенный подход. Важнее, чтобы в рационе системно присутствовали разные источники белка, овощи, фрукты, цельные продукты и полезные жиры.