Врач Малыхин: правильная зимняя обувь должна быть теплоизоляционной и водоотталкивающей

Правильная зимняя обувь должна обладать тремя важными свойствами. Об этом рассказал травматолог и ортопед Сергей Малыхин в беседе с РИАМО .

По его словам, низкие температуры, влажность и снег могут привести к различным проблемам со здоровьем ног. Речь идет, например, об обморожении и кожных заболеваниях.

«Важно выбирать обувь, которая обеспечит должную защиту и комфорт в таких условиях», — заявил врач.

Он посоветовал приобретать теплоизоляционную, водоотталкивающую и дышащую обувь. Малыхин также рекомендовал обращать внимание на подкладку с натуральными утеплителями. Подошва должна быть толстой и прочной.