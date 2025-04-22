Врач Малыхин: обувь на каблуке может вызвать проблемы с осанкой и суставами

Обувь на высоких каблуках может стать причиной различных проблем со здоровьем, рассказал сайту « Страсти » травматолог Сергей Малыхин

Специалист предупредил любительниц шпилек о риске хронических болевых ощущений. Из-за неправильного положения стопы развиваются воспалительные состояния, например плантарный фасциит или поражение нервов.

Кроме того, среди последствий — суставные патологии. Каблуки нарушают нормальную механику движения, вызывая чрезмерную нагрузку на суставы коленей, бедер и позвоночника. Это ведет к ускоренному формированию артрозов.

Также есть вероятность стать обладательницей искаженной осанки, отметил медик. Постоянное ношение высоких каблуков меняет естественный наклон туловища и смещает центр тяжести, провоцируя нарушения.