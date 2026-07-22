Врач Малоземов рассказал, когда напиток в пластике опасен

Врач Сергей Малоземов сообщил, что пластиковая бутылка в машине на солнце обычно не выделяет вредных веществ. Опасность возникает в двух случаях: если бутылка срабатывает как линза или если сам напиток долго перегревается, передает радио Sputnik .

Пластиковые бутылки для напитков делают из полиэтилентерефталата, или ПЭТ. Малоземов пояснил, что этот материал очень термоустойчив.

«Температура, при которой начинает выделяться что-то вредное, это приблизительно 400 градусов, и такой температуры невозможно достичь, если не нагревать специально эту бутылку», — сказал Малоземов.

По его словам, реальный риск возможен в двух ситуациях. Первая — когда солнечные лучи, проходя через бутылку, работают как линза и могут нагреть поверхность до воспламенения. Специалист отметил, что такие случаи пожаров раньше фиксировали в магазинах с шарообразными бутылками.

Вторая опасность связана уже с содержимым. Малоземов предупредил, что при долгом нагреве в газировке с аспартамом могут выделяться канцерогенные вещества, а квас в тепле набирает алкоголь. По его словам, после кваса, который долго лежал в жаркой машине, нельзя садиться за руль: алкотестер может показать превышение.