Врач Малоземов рассказал, когда напиток в пластике опасен
Врач Сергей Малоземов сообщил, что пластиковая бутылка в машине на солнце обычно не выделяет вредных веществ. Опасность возникает в двух случаях: если бутылка срабатывает как линза или если сам напиток долго перегревается, передает радио Sputnik.
Пластиковые бутылки для напитков делают из полиэтилентерефталата, или ПЭТ. Малоземов пояснил, что этот материал очень термоустойчив.
«Температура, при которой начинает выделяться что-то вредное, это приблизительно 400 градусов, и такой температуры невозможно достичь, если не нагревать специально эту бутылку», — сказал Малоземов.
По его словам, реальный риск возможен в двух ситуациях. Первая — когда солнечные лучи, проходя через бутылку, работают как линза и могут нагреть поверхность до воспламенения. Специалист отметил, что такие случаи пожаров раньше фиксировали в магазинах с шарообразными бутылками.
Вторая опасность связана уже с содержимым. Малоземов предупредил, что при долгом нагреве в газировке с аспартамом могут выделяться канцерогенные вещества, а квас в тепле набирает алкоголь. По его словам, после кваса, который долго лежал в жаркой машине, нельзя садиться за руль: алкотестер может показать превышение.