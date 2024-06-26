Врач Малоземов назвал самой вредной вяленую и копченую рыбу

Самый вредный способ приготовления рыбы — это вяление и копчение. Об этом радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

По его словам, в таком продукте, во-первых, очень много соли. Помимо этого, в ней могут завестись паразиты, если она хранилась неправильно или готовилась с нарушением технологий.

«Копчение, особенно горячее, добавляет в рыбу довольно много бензопирена, продукта горения полициклического ароматического углеводорода, который увеличивает риск развития онкологических заболеваний», — отметил врач.

Он добавил, что в случае заражения паразитами человека ждет длительное и сложное лечение с применением токсичных препаратов.